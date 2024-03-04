İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Kadınların Bilim, Kültür ve Diplomasi Başarılarını Kutladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, British Council ve British Institute (BIAA), kadınların bilim, kültür ve diplomasi alanındaki başarılarını onurlandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla resepsiyon düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott, BIAA Direktörü Lutgarde Vandeput, yapımcı Jo Willett, ödüllü Türk-İngiliz yapısal biyolog Prof. Dr. Zehra Sayers, BIAA Müdür Yardımcısı Peter Cherry ve çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, resepsiyona çevrim içi bir platformdan bağlanarak, bilim insanı, yazar ve feminist Lady Mary Wortley Montagu'nun yaşadığı İstanbul Başkonsolosluğundan seslendi.

Morris, yazar Montagu'nun, doğru bildiğini deneyimlemeye ve savunmaya istekli, açık yürekli, açık fikirli, kaşif, yazar ve aynı zaman da şair olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ın, 2023'te kız çocuklarının eğitimini, kadınların sağlık haklarının savunulmasını ve cinsiyete dayalı şiddetin sonlandırmasını amaçlayan "Uluslararası Kadın ve Kız Çocukları" stratejisinin hayata geçirildiğini hatırlatan Morris, bu stratejinin kadınların özgürlüğünü, güçlendirilmesini ve refahını desteklediğini kaydetti.

Morris, kadınların başarısını kutlayarak, "Kısa bir süre önce Ankara'da Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında Birleşik Krallık'taki meslektaşları ile çalışmalar yapmış olan Türkiye'den bir grup kadın araştırmacı ile 'bilimde kadın' gününü kutladık." dedi.

Bunun yanı sıra, yakın zamanda İstanbul'da kadınların spordaki rolünü öne çıkararak köprü kurulması amacıyla Birleşik Krallık'tan ve Türkiye'den profesyonellerin bir araya getirildiğini hatırlatan Morris, WOW (Dünya Kadınları) festivali kapsamında da İstanbul'da, kadınların sanat ve kültür alanındaki varlığının kutlandığını söyledi.

Bilim, kültür ve diplomaside kadınlar kutlanıyor

Resepsiyonun ardından "Bilim, kültür ve diplomaside kadınlar kutlanıyor: Bilim insanı, yazar, feminist Lady Mary Wortley Montagu'nun mirası" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, BIAA Müdür Yardımcısı Cherry, BBC'nin klasik kadın başrollü komedi dizisi "Birds of a Feather"ın yapımcısı Willett ve BBC'nin "2019'un En Etkili 100 Kadını"ndan biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Zehra Sayers konuşmacı olarak katıldı.

Cherry, yazar Montagu'nun bilimsel ilerlemelerin paylaşılmasını, kültürler arası diyaloğun geliştirilmesini ve kadınların seslerinin Osmanlı İmparatorluğu ve Birleşik Krallık sınırları ötesinde güçlendirilmesini savunmak için çabaladığını kaydetti.

Montagu'nun kadınların katılımının ve kültürler arası diyaloğun tutkulu bir savunucusu olduğunu söyleyen Cherry, "Onun hayatı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde, sanatta, bilimde ve siyasette Türk ve İngiliz diyaloğuna bağlı olan hepimiz için bir örnektir." dedi.

Yapımcı Willett de Montagu'nun biyografisini anlatan bilgiler paylaştı.

Prof. Sayers de Montago'nun mirası ve bunun hem Türkiye hem Birleşik Krallık arasındaki ikili işbirlikleri, bilim, diplomasi ve kültür alanlarında kadınların seslerini duyurmaya yönelik örnek teşkil etmesi üzerine konuştu.

Kadınların eğitim hayatında karşılaştığı zorluklardan bahseden Sayers, kız çocuklarının eğitimde hala eşit fırsatlara sahip olmadığını dile getirdi.