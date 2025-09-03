İngiltere, Nijerya'da Küçük Çiftçilere 7,5 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

İngiltere, Nijerya'da küçük çiftçilerin verimliliğini artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 7,5 milyon dolarlık yatırımda bulundu.

İngiltere'nin Lagos Başkonsolos Yardımcısı Jonny Baxter, Başkonsolosluk'ta düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Uluslararası Yatırım kuruluşunun Nijerya'da küçük çiftçilerin verimliliğini artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla bir tarım teknolojisi şirketine 7,5 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Baxter, söz konusu yatırımın kuzey Nijerya'daki küçük çiftçilerin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sunmayı hedeflediğini belirtti.

Nijerya'da küçük çiftçilerin finansman, kaliteli girdi, tarımsal eğitim ve güvenilir pazara erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Baxter, "Kuzey Nijerya, ülkenin mısır üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor ancak çiftçiler düşük verimlilik ve iklim değişikliğinin yol açtığı sel, kuraklık gibi risklerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Baxter, yatırımın, yapay zeka destekli platform aracılığıyla çiftçilere finansman, iklim dostu tarım uygulamaları eğitimi, yüksek kaliteli tohum ve gübre desteği, hasat, depolama ve pazara erişim desteği sağlayacağını ifade etti.

İngiltere'nin Nijerya Ticaret Ataşesi Florence Eshalomi de yatırımı, "Nijerya'nın tarımsal geleceğine duyulan güvenin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Eshalomi, girişimin küçük çiftçilerin verimini artırarak kapsayıcı büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.