Haberler

İngiltere'de Müslümanlar bağışta yüksek gelir grubu ortalamasını 10 kat aşarak ülkenin en cömert topluluğu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Equi düşünce kuruluşunun raporuna göre, 2023-2024 döneminde İngiltere Müslüman toplumu, ulusal ortalamanın 4 katı ve yüksek gelir grubu ortalamasının 10 katından fazla bağış yaparak toplam 2,2 milyar sterlinlik bir kaynak oluşturdu. Bu bağışlar, devletin ulaşamadığı alanlarda önemli bir rol oynarken, Müslüman hayır kuruluşları yeterli destek ve işbirliği görmüyor.

İngiliz düşünce kuruluşu Equi'nin yaptığı araştırmaya göre, 2023-2024 döneminde ortalama 2,2 milyar sterlin bağış yapan İngiltere Müslüman toplumu, ulusal ortalamanın 4 katı, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yaparak "ülkenin en cömert topluluğu" oldu.

Düşünce kuruluş Equi'nin "Britanya'yı İnşa Etmek: Britanyalı Müslümanların Topluma Katkısı" başlıklı raporunda, ülke Müslümanlarının hayırseverlik çalışmaları, buradan elde edilen kaynakların ülkedeki kullanım alanları ve yaşanan sorunlar ele alındı.

Ülke ortalamasının 4 katı, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yapan Müslüman toplumu, 2023-2024 döneminde 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 127,4 milyar lira) bir kaynak oluşturdu.

Bu yönüyle ülkenin en cömert toplumu olan İngiltere Müslümanları, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda önemli yardım faaliyetlerine imza attı.

Rapora göre, genç Müslümanlar, bağış tercihlerini uluslararası alandaki yardım faaliyetlerinden ziyade ülke içindeki evsizlik, yoksulluk ve çocuklar için kullandı.

İngiltere Müslümanlarının bağışları, devletin ulaşamadığı boşlukları doldurmada da önemli bir rol oynadı.

Müslümanların bağış yaptığı pek çok kuruluş, barınma, tıbbi destek, gıda ve nakit yardımlarıyla devletin ulaşamadığı alanlarda faaliyetlerde bulundu.

Müslüman bağışları sayesinde devlet ve yerel yönetimler tasarruf etti

Rapora göre, örnek olarak Ulusal Zekat Fonu (NZF) 2011'den bu yana 21 bin kişiye 25 milyon sterlini (yaklaşık 1,5 milyar lira) aşan miktarda yardım yaptı. Islamic Relief UK ise 5 milyon sterlinlik kaynağı, hibe olarak ihtiyaç sahiplerine ve kuruluşlara dağıttı.

Islamic Relief UK'in göçmenlere ve sığınmacılara yönelik yardımları, devletin üzerindeki baskıyı da azalttı.

Müslümanların bağışları sayesinde yerel yönetimler 28,8 milyon sterlin (yaklaşık 1,7 milyar lira) tasarruf sağlarken, her 1 sterlinlik (57 lira) bağış, devletin 73 sterlinlik (4 bin 227 lira) tasarruf yapmasına yardım etti.

Bağışların alıcılarında ise ihtiyaç sahiplerinin dininden çok ihtiyaç boyutları öne çıktı. Al-Khair Vakfı ve Solace UK'nin evsizlere, kadınlara ve hastanelere yönelik hizmetlerinden en çok Müslüman olmayanlar faydalandı.

Müslüman STK'ler yeterli takdir ve işbirliğini görmüyor

Tüm bunlara rağmen ülkede Müslüman hayır kuruluşları, yeterli kurumsal işbirliği ve takdiri görmüyor. Müslüman hayır kurumlarının faaliyetleri, sosyal politika faaliyetinden ziyade dini hizmetler kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca orantısız denetimlere tabi tutulan bu hayır kuruluşları, toplum nezdinde güvensiz olarak algılanıyor.

Reklam yapmaları engellenen, çeşitli gerekçelerle banka hesapları kapatılan ve fon sağlayıcılardan destek göremeyen Müslüman hayır kuruluşları, hükümet-Müslüman sivil toplum kuruluşu işbirliklerinin kurumsallaştırılmasını istiyor.

Bazı yardım kuruluşlarına uygulanan vergi teşviklerinin, Müslüman hayır kurumlarına da uygulanmasını isteyen STK'ler, fonlama kapsamına alınmayan "dini yayma" ve "inanç okuryazarlığına dayalı hizmet sunma" faaliyetlerinin de bu kapsama alınmasını talep ediyor.

Müslüman STK'lerin bir diğer talebi ise devletin ortaklık temelli bir bakış açısına sahip olması ve Müslüman hayır kurumlarını sosyal politika ortağı şeklinde görmesi olarak raporda yer aldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Taksim'de yılbaşı hazırlıkları! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

Yılbaşı alarmı! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız