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İngiltere Milletvekili İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti

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İngiltere'de bağımsız milletvekili Claudia Webbe, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet dilekçesi yazdı. Webbe, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması çağrısıyla UCM'ye resmi şikayette bulundu.

İngiltere'de, bağımsız milletvekili Claudia Webbe, İsrail'in, Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet dilekçesi yazdı.

Webbe, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin katıldığı bir oturumda, İsrail hükümetinin, soykırım ve insanlığa karşı suçlar dahil Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması çağrısıyla UCM'ye resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

Milletvekili Webbe, İsrail'in savaş suçlarına ya da Filistin'e karşı her gün işlediği vahşete ortak olmayacağının altını çizerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sonucu meydana gelen yıkımın büyüklüğüne değindi.

İsrail'in saldırılarının, en az 10 bini çocuk olmak üzere 20 binden fazla sivilin ölümüne, sayısız kişinin de sakat kalmasına neden olduğunu belirten Webbe, "İsrail'in, Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardımın sadece bir kısmına izin vermesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), kamyonlarının çoğunun imha edilmesi nedeniyle yardımları etkili şekilde dağıtamaması sonucu açlık ve hastalıktan ölenlerin sayısı daha da kötü olacak." dedi.

Claudia Webbe, İsrail'in saldırılarında 150'den fazla BM personelinin de öldürüldüğüne dikkati çekerek, İsrail hükümetinin, durumdan BM'yi sorumlu tuttuğunu ve insani yardımı savaş silahı olarak kullandığını, İsrailli bakanların da Gazze'ye nükleer bomba atmayı dahi önerdiğini hatırlattı.

"Ben suç ortağı olmayacağım"

Seçmenlerinden, acil ateşkes çağrısında bulunan 6 binden fazla mektup ve e-posta aldığını söyleyen Webbe, ailesini enkaz altında kaybeden ve Gazze'deki sevdikleri ile arkadaşları için umutsuzca endişelenen çok sayıda kişiyi teselli ettiğini ve sessiz kalmayacağını dile getirdi.

İngiliz milletvekili??????? Webbe, "Toplu cezalandırma bir savaş suçudur, nüfusun zorla nakledilmesi bir savaş suçudur, ayrım gözetmeksizin bombalama ve siviller üzerinde beyaz fosfor kullanımı ki bu şimdi Uluslararası Af Örgütü tarafından da teyit edildi, bir savaş suçudur. Ben suç ortağı olmayacağım." diye konuştu.

Webbe, UCM'ye yapılan resmi şikayeti imzaladığını, çünkü sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere Parlamentosu'ndaki meslektaşlarını da aynı şekilde hareket etmeye davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Milletvekili İsrail Gazze Haberler

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