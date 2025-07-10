İngiltere Merkez Bankası'ndan Gümrük Vergileri Uyarısı

LONDRA, 10 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere Merkez Bankası, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasıyla bağlantılı olarak küresel ekonomi üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığı uyarısında bulundu.

Bankanın çarşamba günü yayımlanan son Finansal İstikrar Raporu'nda ABD başta olmak üzere ülkelerin gümrük vergilerini artırmasının, küresel talebi zayıflattığı ve iş dünyasının yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Raporda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların ve jeopolitik gerilimlerin de enflasyonla ilgili belirsizlikleri artırdığına dikkat çekildi.

İngiltere'de ABD'den gelecek talebe büyük ölçüde bağımlı olan imalat sektörü gibi sektörlerin özellikle risk altında olduğuna işaret eden raporda analistlerin, küresel tüketimin azalması ve üretim maliyetlerinin artmasının İngiliz şirketlerinin karlılığını olumsuz etkileyebileceği şeklindeki uyarısına yer verildi.

Raporda İngiltere ile ABD'nin mayısta imzaladığı yeni ticaret anlaşmasının bir miktar rahatlama sağladığına dikkat çekilirken, küresel ticaret anlaşmazlıklarının tırmanmasının finansal stresi artırabileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yapıldı.