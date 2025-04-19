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İngiltere Maliye Bakanı'ndan Çin ile Ekonomik İlişkiler Vurgusu

İngiltere Maliye Bakanı'ndan Çin ile Ekonomik İlişkiler Vurgusu
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İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Çin ile ekonomik işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ve bu bağların güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Reeves, hükümetin bu yöndeki yaklaşımının 'akıllıca' olduğunu belirtti.

LONDRA, 19 Nisan (Xinhua) -- İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere'nin Çin'den kopmasının "hiç akıllıca" olmayacağını belirterek, ekonomik işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Reeves, cuma günü The Telegraph gazetesine verdiği söyleşide yeni bariyerler inşa etmek yerine Çin'le bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Reeves, önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde verdiği demeçte, "Çin dünyanın ikinci en büyük ekonomisi konumunda ve Çin'le ilişki kurmamanın hiç akıllıca olmayacağını düşünüyorum. Hükümetimizin de yaklaşımı bu yönde" dedi.

Reeves, bu yılın başlarında Çin'e ziyaret gerçekleştirerek, HSBC, Londra Borsası Grubu, Standard Chartered ve Prudential gibi önde gelen İngiliz finansal hizmet şirketleriyle birlikte 11. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyalog toplantısına katıldığını hatırlattı.

Reeves, ziyaretle İngiliz işletmelerine daha fazla lisans ve kota sağlayarak İngiliz finans şirketlerinin Çin'de faaliyet gösterme yeteneklerini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bakan, söz konusu ziyaretin İngiliz ekonomisine yaklaşık 600 milyon sterlin (795,93 milyon ABD doları) kazandıracak anlaşmayla sonuçlandığını da kaydetti.

Çinli hızlı moda şirketi Shein'in Londra Borsası'nda işlem görmesine de destek veren Reeves, sözde "casusluk korkularına" rağmen Çin yapımı elektrikli araçlara binmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Gazete, Reeves'in açıklamalarının, İngiliz hükümetinin Çin ile ticari ve mali ilişkilerini derinleştirme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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