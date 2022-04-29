İngiltere, Küresel Tedarik Zorlukları Yüzünden Otomobil Üretiminde Büyük Düşüş Yaşadı

LONDRA, 29 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin otomobil üretimi, yarı iletken ve diğer bileşenlerde devam eden küresel sıkıntılar yüzünden 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4'lük daralma yaşadı. İngiliz otomobil sektörünün ticaret birliği olan İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre 2022'nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 100.000 adetlik bir düşüşle sadece 207.347 adet yeni otomobil üretildi.

Mart ayında temel olarak yabancı piyasalara yönelik üretimdeki düşüş nedeniyle üretim, yüzde 33,4'lük düşüşle 76.900 adede geriledi. Böylelikle küresel finansal krizin zirvede olduğu 2009 yılından bu yana en zayıf Mart ayı yaşanmış oldu. Raporda ABD'ye olan ihracatın da Mart ayında "en büyük düşüşü" gördüğü ve bunun büyük oranda İngiltere'nin Swindon kentinde bulunan ve ABD pazarı için üretim yapan büyük bir fabrikanın Temmuz 2021'de kapanması nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,8'lik bir gerileme yaşandığı dile getirildi.

SMMT Başkanı Mike Hawes, "Pandeminin başlangıcından bu yana iki yıl geçmesine karşın otomobil üretimi hala can çekişiyor. Toparlanma henüz başlamadı ve artan enerji maliyetleri de dahil giderek zorlaşan ekonomik ortamda İngiliz imalat sektörünün rekabet gücünü korumak için acil önlemler alınması gerekiyor" dedi. Hawes ayrıca İngiltere'yi "sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda bir üretici olarak" elektrikli araçlara geçişin ön saflarında yer almaya çağırdı.

Xinhua / Güncel