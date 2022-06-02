İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Covid-19'a yakalandı - Haberler

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew'ün Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew'ün Covid-19'a yakalandı. Buckingham Sarayı'nda bir sözcü yaptığı açıklamada, Prens Andrew'ün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, Andrew'in yarın Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı için yapılacak olan Şükran Günü ayinine katılamayacağını açıkladı.

Andrew ayrıca, bugün Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi çerçevesinde Kraliyet Ailesi üyeleri ile Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkmamıştı.

Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel