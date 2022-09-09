İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti Güncel Haberler LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İngiltere tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II. LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İngiltere tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün ardından Buckingham Sarayı'ndaki İngiliz bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün duyurulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan insanlar görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün duyurulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan insanlar görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın kapısında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü duyuran bir ilan görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Buckingham Sarayı England Londra Eylül Güncel Haberler

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