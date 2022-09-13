EDİNBURGH - Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi St. Giles Katedrali'nden Buckingham Sarayı'na götürülüyor
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi Londra'daki Buckingham Sarayı'na gönderilmek üzere Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'nden çıkarıldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi Londra'daki Buckingham Sarayı'na gönderilmek üzere Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'nden çıkarıldı. Kraliçenin cenazesinin çıkarılmasına kızı Prenses Anne'de eşlik etti.
Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel