İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreninde gözaltına alınan monarşi karşıtlarından açıklama Açıklaması

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden ve daha sonra bazı üyeleri gözaltına alınan monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) grubunun lideri Graham Smith, İngiltere'de barışçıl protesto hakkının artık mevcut olmadığını savundu.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden ve daha sonra bazı üyeleri gözaltına alınan monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) grubunun lideri Graham Smith, İngiltere'de barışçıl protesto hakkının artık mevcut olmadığını savundu.

Ülkede monarşinin kaldırılmasını isteyen Republic grubunun lideri Smith, yaptığı yazılı açıklamada, dün törende barışçıl ve yasal protesto için hazırlandıkları esnada, grubun bir kısmının gözaltına alındığını ve günün geri kalanında gözaltında tutulduğunu kaydetti.

Smith, "Bu gözaltılar, demokrasimize ve ülkedeki her bireyin temel haklarına doğrudan bir saldırıdır. Olaya karışan her bir polis memuru utanç içinde başını öne eğmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Polisin, hiçbir muhakeme, sağduyu ve temel nezaket göstermediğini savunan Smith, "İngiltere'de barışçıl protesto hakkı artık mevcut değil. Bunun yerine, bakanlar ve üst düzey polis memurları tarafından alınan siyasi kararlara bağlı bir protesto özgürlüğümüz var." ifadelerini kullandı.

Smith, muhalefetin ve protesto hakkının, bir demokrasideki en derin ve önemli haklardan olduğunun altını çizerek, pek çok kişi protesto ettikleri konuya katılmasa dahi protesto hakkının korunması gerekliliğine dikkati çekti.

"Halkı savunmak için hiçbir şey yapmayan bir devlet başkanının ne anlamı var?"

Graham Smith, 20 yıl boyunca monarşi karşıtı kampanya yürüttüğünü belirterek "Bana defalarca 'monarşinin bizi tiranlıktan koruduğu, monarkın demokrasimizi ve özgürlüklerimizi koruduğu, bizi hükümetin aşırılıklarına karşı savunduğu' söylendi. Bu gözaltılar, bu iddiaları yalanlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kralı Charles'ın, taç giyme töreni sırasında yapılan gözaltılar hakkında hiçbir şey söylememiş olmasının da dikkat çekici olduğuna değinen Smith, şunları kaydetti:

"(Kral Charles) Özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak yerine, vatandaşlar gözaltına alınırken hükümdar olarak atanmasını kutlamakla yetiniyor. Hiçbir şey söylemeyen ve halkı savunmak için hiçbir şey yapmayan bir devlet başkanının ne anlamı var?"

Smith, Kral Charles ve varisi Galler Prensi William'ı protesto etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kralın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtları gözaltına alınmıştı

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın dün yapılan taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı grubun lideri Smith ile 50'den fazla protestocu gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki insan hakları örgütleri, protestocuların tören esnasında gözaltına alınmasını "endişe verici" olarak nitelendirmişti.

İngiliz polisi de kamuoyunun endişelerini anladıklarını, ancak polisin yasalar çerçevesinde orantılı hareket ettiğini savunmuştu.