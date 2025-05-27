İngiltere Kralı 3. Charles'tan Trump'a Tepki: 'Kanada, Kanada Olarak Kalacak'

İngiltere Kralı 3. Charles'tan Trump'a Tepki: 'Kanada, Kanada Olarak Kalacak'
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İngiltere Kralı 3. Charles, Kanada parlamentosundaki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak etme tehdidine yanıt verdi. Charles, Kanada'nın egemenliğine vurgu yaparak, 'Kanada'nın Kanada olarak kalacağını' belirtti ve demokratik değerlere önem verdiğini dile getirdi.

NEW İngiltere Kralı 3. Charles, Kanada parlamentosundaki konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak etme tehdidine tepkisini dile getirdi.

İsim belirtmeden Trump'ı sakin bir dille eleştiren Charles, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağını" ifade etti.

Charles, "Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ve özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir." dedi.

Kanada'nın "güçlü ve özgür" yapısına vurgu yapan İngiltere Kralı'nın, tahtında oturarak yaptığı konuşmada, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağına" vurgu yapması parlamento üyeleri tarafından büyük alkış aldı.

Yaklaşık yarım saat süren konuşmasında İngiltere Kralı, egemenlik vurgusunun yanı sıra, "uygun fiyatlı konut, çevre, Kanada yerlilerinin sorunları ve sınır güvenliği" gibi konulara da değindi.

Charles'ın konuşması, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma konusunda birçok kez konuşmasına cevap olarak değerlendirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Trump, Kanada'nın ABD'ye bağlanması konusunu defalarca gündeme getirmişti

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinden tartışma yaşamıştı.

Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Paylaşımında "yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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