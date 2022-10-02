İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak Güncel Haberler İngiltere Kralı 3. Charles, gelecek ay Mısır'da düzenlenecek uluslararası iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı aldı. İngiltere Kralı 3. Charles, gelecek ay Mısır'da düzenlenecek uluslararası iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı aldı. İskan, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Simon Clarke, kralın iklim zirvesine katılmama kararının saray ve hükümet arasında müşterek alındığını vurgulayarak, Kral'a "zirveye katılmaması emri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Clarke, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Kral'ın zirveye katılmasını istemediği söylemlerinin de gerçek dışı olduğunu kaydederek, hükümetin 2050 iklim hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ifade etti. The Sunday Times Gazetesi ise Kral 3. Charles'ın bu kararı Truss'ın itirazının ardından aldığını iddia etmişti. İngiltere anayasasına göre, kralın siyasete müdahalesi yasaklanırken hanedan mensuplarının yurt dışı ziyaretlerinin de hükümet tavsiyeleriyle uyumlu olarak şekillenmesi gerekiyor. Geçen yıl İskoçya'da düzenlenen iklim zirvesine katılan 3. Charles'ın, tahta geçmeden önce bu zirveye de katılabileceği iddia ediliyordu. Güncel Kaynak: AA / Nuri Aydın Simon Clarke England Hükümet Mısır Güncel Haberler

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