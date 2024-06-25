İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü Ankara'da kutlandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere ve Türkiye'nin milli marşlarının okunduğu resepsiyonda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Bozay, Kral 3.Charles'ın doğum günü nedeniyle iyi dileklerini sundu. İki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik ilişkilere dikkati çeken Bozay, ilişkilerin tarihi hakkında bilgi verdi.

Bozay, iki ülkenin yüzyıllar boyunca bazı aksamalara rağmen halklarının refahını arttırmak amacıyla birlikte çalıştıklarına değindi. İngiltere ile Türkiye'nin NATO müttefiki olduklarını hatırlatan Bozay, iki ülke dostluğuna büyük önem verdiklerini söyledi.

Bozay, Gazze'deki "vahşet" ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel güncel sorunlara işaret ederek, ekonomik gelişmeler, enerji ve gıda güvenliğine ilişkin endişelerin küresel ilişkileri güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile İngiltere ortaklığı

Büyükelçi Morris de katılımcılara ve resepsiyonun yapılmasına katkıda bulunanlara gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki "güçlü ortaklığın" önemine dikkati çeken Morris, "Bu ortaklık, ortak tarihimize, güçlü kültürel bağlarımıza, halktan halka ilişkilerimize ve derin bir karşılıklı saygıya dayanan güçlü bir stratejik ortaklıktır." dedi.

Morris, ülkesinden her yıl 4 milyonun üzerinde turistin tatil için Türkiye'yi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.