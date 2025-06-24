İngiltere Kamuoyu İran ile Çatışmadan Yanada

LONDRA, 24 Haziran (Xinhua) -- İngiltere vatandaşlarının çoğunluğu, ABD ile ilişkilerin gerilmesi pahasına bile olsa ülkelerinin İran'la çatışmadan uzak durması gerektiğine inanıyor.

Araştırma enstitüsü YouGov tarafından pazartesi günü yayımlanan anketin sonuçlarına göre İran'la artan gerilim karşısında katılımcıların yüzde 59'u, Washington'la ilişkiler zedelenecek olsa bile İngiltere hükümetinin çatışmadan uzak durmasının daha önemli olduğunu belirtti. Öte yandan katılımcıların sadece yüzde 13'ü, ABD ile olan ilişkilere öncelik verilmesi ve gerekirse bunun için çatışmaya da dahil olunması gerektiğini ifade etti. Bu sonuç, konuyla ilgili birbirine zıt görüşler arasında yüzde 46 gibi belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, pazartesi günü Sky News'e verdiği demeçte, İngiltere'nin İran'la çatışmaya müdahil olduğunu reddederek, "ABD'nin gerçekleştirdiği askeri harekata da İsrail hükümetinin İran'a karşı gerçekleştirdiği harekata da müdahil olmadığımızı söyleyebilirim" dedi.