İngiltere, Japonya Zaferi'nin 80. Yıldönümünü Kutladı

Güncelleme:
İngiltere, Japonya'ya karşı elde ettiği zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Ülkedeki simgesel yapılar özel ışıklandırmalarla süslendi.

LONDRA, 16 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere, Japonya'ya karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla cuma günü çeşitli etkinlikler düzenledi. Buckingham Sarayı, Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık Konutu, Parlamento Binası, Londra Kulesi ve Dover'ın Beyaz Uçurumları da dahil olmak üzere ülke genelindeki yüzlerce simgesel yapı, cuma akşamı saat 21.00'den itibaren özel ışıklandırmalarla aydınlatıldı.

