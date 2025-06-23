İngiltere, İsraildeki Vatandaşlarını Tahliye Etmeye Başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'deki İngiliz vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağının İsrail'den ayrıldığını bildirdi.

Lammy, İngiltere Parlamentosu'ndaki oturumda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuştu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Lammy, İngiltere'nin, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara dahil olmadığını yineleyerek, ülkesinin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı görüşünü paylaştığını aktardı.

Lammy, ülkesinin bölgede hızla gelişen duruma müdahale ederken önceliğinin, İngiliz vatandaşlarının ve personelin güvenliği olmaya devam ettiğini söyledi.

David Lammy, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir uçağın 63 İngiliz vatandaşını Kıbrıs'a tahliye etmek üzere Tel Aviv'e uçtuğunu ifade etti. İsrail'den ayrılmak isteyen İngiliz vatandaşlarını taşıyan uçağın daha sonra Tel Aviv'den Kıbrıs'a havalandığını belirten Lammy, bu kişilerin bugün ilerleyen saatlerde Kıbrıs üzerinden sivil charter uçuşla İngiltere'ye getirileceğini bildirdi.

Bakan Lammy, ilerleyen günlerde İsrail'den ayrılmak isteyen daha fazla vatandaşın İngiltere'ye ulaştırılacağını dile getirdi.

İsrail'de 1 İngiliz vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanı Lammy, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunun ise açık kalacağını bildirdi.

Lammy, İran hava sahasının kapalı olması ve internete erişimdeki kısıtlama nedeniyle bu ülkedeki İngiliz vatandaşlarına destek olmanın ise zor olduğunu sözlerine ekledi.

David Lammy, konuşmasında ayrıca İsrail'de 1 İngiliz vatandaşının yaralandığı bilgisini paylaştı.