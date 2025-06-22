İngiltere, İsrail ve Filistin'deki Vatandaşlarını Tahliye Etmeye Başlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, gelecek hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarıyla iletişime geçerek rezervasyon portalı gönderecek. Tahliye uçuşları ücretli olacak ve güvenlik durumu doğrultusunda yeni uçuşlar eklenebilecek.

İngiltere, gelecek hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan vatandaşlarını ve ailelerini tahliye etmeye başlayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunduğunu bildiren İngiliz vatandaşlarıyla temasa geçileceği ve bu ülkelerden tahliye için rezervasyon portalı bağlantısı gönderileceği belirtildi.

Bu iki ülkede yaşayan tüm İngiliz vatandaşlarına ve ailelerine nerede bulundukları hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılan açıklamada, tahliye uçuşlarına İngiliz vatandaşları ile onların vatandaş olmayan aile üyelerinin kabul edileceği ifade edildi.

İngiliz vatandaşı olmayan aile üyeleri için 6 aydan uzun İngiltere vizesi sahibi olma şartı bulunurken Dışişleri Bakanlığından uçuş saati ve yeriyle ilgili bilgi gelmeden havalimanlarına gidilmemesi uyarısı yapıldı.

Tahliye uçuşlarında ücretlerin yolcular tarafından ödeneceği hatırlatılan açıklamada, isteyen vatandaşların Ürdün ya da Mısır'a giderek oradan İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Orta Doğu'da durumun çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim için önceliktir. Bu yüzden hükümetimiz buralardan ayrılmak isteyenler için uçuşlar hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçuşların gelecek hafta başında yapılacağı kaydedilen açıklamada, güvenlik durumuna göre yeni uçuşlar da eklenebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.