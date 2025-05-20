İngiltere, İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

İngiltere, İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi
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İngiltere, Gazze'deki İsrail saldırılarının artması üzerine İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve Batı Şeria'daki şiddetle ilgili yeni yaptırımlar devreye soktu.

İngiltere, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını artırması nedeniyle bu ülkenin Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan kişi ve kuruluşlarla ilgili yeni yaptırımları devreye soktuğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yaptırımların "Batı Şeria'da Filistinlilere şiddeti destekleyen 3 kişi, 2 yasa dışı yerleşimci karakolu ve 2 örgütü" hedef aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki şiddet olayları nedeniyle daha önce yaptırıma tabi tutulan 18 kişi, kuruluş ve şirketi takiben yeni kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların mali kısıtlamalar ve seyahat yasağı gibi önlemler içerdiği belirtildi.

Yaptırıma tabi tutulan kişiler arasında Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan Nahala Derneğinin kurucusu Daniella Weiss de yer aldı.

Ayrıca İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin olarak, " İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerini tamamen orantısız şekilde tırmandırmasına karşı olduklarını" büyükelçiye ileteceğini söyledi.

Bakan Falconer, ayrıca İsrail Büyükelçisine Gazze'ye yardımların 11 haftadır engelleniyor olmasının "acımasız ve savunulmaz" olduğunun vurgulanacağını ifade etti.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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