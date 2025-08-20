İngiltere, Irak ile Göçmen İadesi İçin Anlaşma İmzaladı

İngiltere, ülkede yasal hakkı bulunmayan Iraklı göçmenlerin daha hızlı ülkelerine geri gönderilmesi amacıyla Irak ile yeni anlaşma imzaladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, söz konusu anlaşmanın Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis ile başkent Londra'ya iki günlük ziyarette bulunan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in görüşmeleri sırasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Iraklı göçmenlerin iade süreçlerini hızlandırmayı ve sınır güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, küçük botlarla Manş Denizi'ni geçen göçmen sayısını azaltmaya ve insan kaçakçılığı şebekelerini zayıflatmaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, Mart 2025'te sona eren 12 aylık dönemde İngiltere'ye küçük botlarla gelen Iraklıların sayısının 2600'den 1900'e düştüğü ve bunun işbirliğinin etkisini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Jarvis, " Güvenlik, kalkınma ve göç alanlarında birlikte çalışarak hem ortak çıkarlarımızı koruyor hem de organize suç ve düzensiz göç gibi ortak tehditlerle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ile Irak arasında, geçen yıl sınır güvenliği ile organize suç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 800 bin sterlinlik bir anlaşma imzalanmış, bu kapsamda Irak güvenlik birimlerine eğitim ve kapasite geliştirme desteği sağlanmıştı.

İngiltere, Fransa ile de göçmen iade anlaşması imzalamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Londra'ya yaptığı ziyarette de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulunmuştu.