İngiltere, İnsan Kaçakçılığına Karşı Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

İngiltere, düzensiz göçü teşvik eden insan kaçakçılığı şebekeleri ve bu şebekelere destek sağlayan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçü teşvik edenlere yönelik uygulanacak yaptırımlar kapsamında, insan kaçakçılığına karışan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı, seyahat yasakları getirileceği ve bu unsurların İngiltere finans sistemine erişiminin engelleneceği bildirildi.

Açıklamada, yarından itibaren ilk yaptırımların devreye gireceği belirtilerek, bu kapsamda, küçük bot tedarikçilerinin, sahte belge sağlayıcıların, para transfer ağlarını kullanan aracıların ve insan kaçakçılığı şebekelerinin yöneticilerinin hedef alınacağı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, yeni yaptırımların, henüz yasalaşmamış olan "Sınır Güvenliği, İltica ve Göç Yasa Tasarısı" kapsamındaki yeni önlemleri tamamlayıcı nitelikte olacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, insan kaçakçılığı çetelerinin uzun süredir savunmasız insanların umutlarını sömürerek yasa dışı göçü körüklediğinin altını çizdi.

Yeni yaptırımlarla bu yapıları hedef alacaklarını vurgulayan Lammy, "Yarından itibaren, bu işe karışanların mal varlıkları dondurulacak, İngiltere mali sisteminden çıkarılacaklar ve İngiltere'ye seyahat etmeleri yasaklanacak." ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper da bu yaptırımların, suç şebekelerinin finansman kaynaklarını kesmeyi ve faaliyetlerini adım adım sona erdirmeyi amaçladığını dile getirdi.