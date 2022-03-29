İngiltere, ilk kez karasularındaki bir Rus süper yata el koydu - Haberler

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İngiltere, ilk kez karasularındaki bir Rus süper yata el koydu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere, ilk kez karasularındaki bir Rus süper yata el koydu

İngiltere, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez karasularında bulunan Rus iş adamına ait bir süperyata el koydu.

İngiltere, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez karasularında bulunan Rus iş adamına ait bir süperyata el koydu.

Rusya-Ukrayna savaşında birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı alırken, İngiltere ilk kez karasularında tespit ettiği Rus iş adamına ait bir süperyata el koydu. İsimsiz bir iş adamına ait olduğu öğrenilen "Phi" isimli yatın, 38 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Konuya ilgili açıklama yapan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şahsın şu an için yaptırıma maruz kalmadığını fakat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın bağlantılara" sahip olduğunu söyledi. Shapps ayrıca İngiltere tarafından yapılan bu hareketin, "Putin ve ortaklarına açıkça bir uyarı" olduğunu ifade ederken, "Gemi şu an için hiçbir yere gitmeyecek. Putin'in rejiminden yararlanan insanlar Londra ve İngiltere'yi bu tür gemilerle dolaşmaktan fayda sağlayamazlar" dedi. Hükümet yetkilileri 58.5 metre uzunluğundaki yatın, Rusya'ya ait olabileceğinin ilk kez 13 Mart'ta tespit edildiğini fakat bu süre zarfında yatın "kasıtlı olarak iyi gizlenmiş" olduğunu açıkladı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından çok sayıda Rus iş adamına ve işletmeye yaptırım uygulamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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