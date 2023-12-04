İngiltere İçişleri Bakanı Göç Politikalarını Açıkladı

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, göçmen işçilere yönelik vize kararı ve minimum kazanç tutarının artırılması kararlarını açıkladı. Kararlar, muhalefet tarafından eleştirilirken, eski İçişleri Bakanı Suella Braverman ise kararların geç alındığını belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'nin göçmen işçilerin ailelerine yönelik vize kararı ve "vasıflı" göçmen işçilere uygulanan minimum kazanç tutarının artırılması kararını eski İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Çok geç" sözleriyle, muhalefet ise "Başarısızlığın kabulü" şeklinde eleştirdi.

Cleverly, İngiltere Parlamentosunda göçmen alımı ve vizelere ilişkin atılacak yeni adımları açıkladı.

Ülkeye göçte en büyük düşüşü yaşatacak 5 adımı atacaklarını anlatan Cleverly, "Bu ülkeye göç çok yüksek ve düşürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2023 itibariyle göçmen sayısının 672 bin olduğunu açıklayan Cleverly, yıl sonunda devreye girecek uluslararası öğrencilerin ailelerine vize verilmemesi planına lisansüstü araştırma programlarına katılan öğrencilerin ailelerinin dahil edilmediğini söyledi.

Yabancı işçilere yönelik kısıtlamalara da değinen Cleverly, Eylül 2022-Eylül 2023 arasında bakım işlerinde çalışan 100 bin kişinin 120 bin aile üyesiyle birlikte vize aldığını ancak bunların yalnızca yüzde 25'inin bir işte çalıştığını ifade etti.

Bu sayının kamu hizmetlerine önemli bir yük oluşturduğunu anlatan Cleverly, göçmenlere uygulanan sağlık hizmetleri ek ücretine yüzde 66 zam yapılacağını ve ücretin 624 sterlinden (yaklaşık 22 bin 700 TL) 1035 sterline (yaklaşık 37 bin 700 TL) yükseltileceğinin de altını çizdi.

Cleverly, bu sayede sağlık hizmetlerine 1,3 milyar sterlin (yaklaşık 47,4 milyar TL) kaynak ayrılacağını da vurguladı.

Sağlık çalışanlarına kısıtlama getirilmeyecek

"Vasıflı" göçmen işçilere uygulanan asgari kazanç miktarını da yükselterek İngiliz işçilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyleyen Cleverly, vasıflı bir yabancı işçinin kazanması gereken miktarın yıllık 26 bin 200 sterlinden (yaklaşık 956 bin TL) en az 38 bin 700 sterline (1,4 milyon TL) yükseltileceğini ifade etti.

Cleverly, sağlık çalışanlarına yönelik bir kısıtlama uygulama planının ise henüz bulunmadığını kaydetti.

"Vasıflı" göçmen işçilere yönelik iş alanları ve kazançlara ilişkin yeni bir liste açıklanacağı bilgisi de bakanın konuşmasında yer aldı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu planlar devreye girdiğinde yıllık göçmen sayısında 300 bin kişilik bir düşüş yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiliz yüksek öğretim sistemi ve göç sisteminin istismarının önüne geçilerek daha fazla kaliteli işçi ve öğrencinin ülkeye gelmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Eski İçişleri Bakanı, kararların doğru ancak geç alındığını söyledi

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, iktidarın göçmen politikalarını eleştirerek, "Bugünkü açıklama, Muhafazakar Parti hükümetinin yıllarca süren başarısızlığının, göç sistemindeki başarısızlığının ve ekonomideki başarısızlığının kabulüdür." dedi.

Cooper, Cleverly'nin açıkladığı planda göçü azaltmaya yönelik eğitim, sistem iyileştirmesi, işgücü planı ve ekonomiye ilişkin açıklamalar bulunmamasını da eleştirdi.

Cleverly'nin açıklamalarına göçmen karşıtı tutumuyla tanınan eski İçişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti Fareham Milletvekili Suella Braverman'dan hem destek hem de eleştiri geldi.

Uluslararası öğrencilerin ailelerine vize verilmemesi projesinin mimarı olan Braverman, X'ten yaptığı açıklamada, kararların doğru yolda atılan adımlar olmasına rağmen geç devreye gireceğini ifade ederek, "Vasıflı göçmen işçilere uygulanan asgari kazanç sınırının 2024'ün ilkbaharında devreye girmesinin sonuçlarını 2025'te görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kararlar bir yıl hatta 6 ay önce açıklansaydı sayılardaki düşüşleri genel seçimler öncesi görürdük." diyen Braverman, bugün açıklanan bazı kararların bakanlığı döneminde kendisi tarafından Başbakan'a sunulduğunu da iddia etti.