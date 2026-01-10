İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

İngiltere hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliği sonrasında, İngiliz denetim kuruluşundan X'e yönelik yasaklama dahil atılacak adımlara ilişkin "günler içinde" karar vermesini talep etti.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, yaptığı yazılı açıklamada, Grok'un "deepfake" görüntülerin oluşturulmasına izin vermeye devam ettiği yönündeki haberlerin ardından X'e yönelik hızlı önlem alınması çağrısında bulundu.

Bakan Kendall, kadın ve çocukların cinsel olarak manipüle edilmiş görüntülerinin iğrenç ve tiksindirici olduğunu vurgulayarak "Grok'un, para ödediğiniz sürece buna izin vermeye devam etmesi hakaret ve kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kendall, bu bağlamda, İngiltere'de yayıncılık, internet, iletişim ve posta hizmetlerini denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom), parlamentonun kendisine verdiği tüm yasal yetkileri kullanmasını beklediğini aktardı.

İngiliz Bakan Kendall, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve daha da önemlisi kamuoyu, Ofcom'un gelecek haftalar içinde değil, günler içinde sonraki adımlarla ilgili güncelleme yapmasını bekliyoruz. xAI'ye, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın, İngiliz yasalarına uymayı reddeden hizmetlerin İngiltere'de erişilmesini engelleme yetkisini içerdiğini hatırlatmak isterim. Ofcom bu yetkileri kullanmaya karar verirse, tam desteğimizi alacaktır."

"Kadın ve kız çocuklarının çevrim içi ortamda da güvende olmalarını sağlamalıyız"

Kendall, halihazırda parlamentoda görüşülen "Suç ve Polislik Yasası Tasarısı"nın çıplaklaştırma uygulamalarını yasaklayacağını kaydederek, "Önümüzdeki haftalarda, rıza olmadan samimi görüntüler oluşturmayı suç sayan yasaları yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

Tüm platformların, Ofcom'un yeni Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet (VAWG) kılavuzuna uymasını beklediğini belirten Kendall, buna uyulmaması durumunda daha ileri gitmeye hazır oldukları uyarısı yaptı.

Kendall, "Kadınların ve kız çocuklarının gerçek dünyada güvende olmalarını sağlamak kadar, çevrim içi ortamda da güvende olmalarını sağlamak konusunda kararlıyız. Hiçbir mazeret kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere hükümeti, Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara açmasını, yasa dışı içeriği engellemek yerine parayla sınırladığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirmişti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler sadece İngiltere ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.