İngiltere Hükümeti, Gazze'de İsrail'in Operasyonlarına Karşı Çıkıyor

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere hükümetinin Gazze'de ilhaka ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarını genişletmesine karşı olduğunu açıkladı.

Falconer, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki işgali genişletme planına değinerek, "Bu karar insanların çektiği acı ve insani yardım ihtiyacı zaten kabul edilemez seviyedeyken geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de 52 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve İsrail'in bölgeye yardım girişlerini 2 aydan uzun süredir engellediğini hatırlatan Falconer, "İsrail hükümetinin yaptığı bu açıklama zaten çok fazla acı ve kan dökülmesine neden olan bu çatışmanın başka bir tehlikeli aşamaya geçtiği konusunda haklı bir endişeye sebep oluyor." dedi.

Falconer, İngiltere hükümetinin bu konudaki pozisyonunu açıklayarak, "İsrail'in operasyonlarını genişletmesine kesinlikle karşıyız. Gazze'de herhangi bir toprak ilhakına yönelik girişim kabul edilemez. Filistin toprakları küçültülmemeli ya da demografik değişime tabi tutulmamalı. Bu savaşın bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi, insani yardımların sağlanması ve siyasi çözüme giden bir sürece girilmesi gerektiğine vurgu yapan Falconer, çatışmanın büyümesinin esirlerin güven içinde geri dönüşünü sağlamayacağını savundu.

Falconer, İsrail hükümeti kararının esir ailelerince de desteklenmediğine işaret ederek, diplomasinin hem İsrailliler hem de Filistinlilere güvenlik sağlamada tek yol olduğunu söyledi.

"İsrail hükümetinden derhal niyetiyle ilgili açıklık bekliyoruz." diyen Falconer, İsrail'in insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını kınadı.

Falconer, "3 İngilizin trajik şekilde can verdiği Dünya Merkez Mutfağı'na yönelik saldırı üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. İsrail soruşturmasının sonuçlanması ve adli bir süreç başlatılıp başlatılmayacağına dair bir karar alınması için baskılarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.