İngiltere, Güney Sudan'daki Vatandaşlarını Uyardı

İngiltere, silahlı şiddet ve suç riski nedeniyle Güney Sudan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel seyahat uyarısında, silahlı şiddet ve suç riski nedeniyle Güney Sudan'a yapılacak tüm seyahatlere karşı tavsiyede bulunuldu.

Güney Sudan'daki İngiliz vatandaşlarına, güvenli olduğuna karar vermeleri halinde ülkeyi terk etmeleri ve Güney Sudan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Güney Sudan'da gerginlik

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Şubat ayında çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Mayardit 7 Mart'ta, halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.

Uganda Ordu Komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba, 11 Mart'ta, Güney Sudan'da asker konuşlandırdıklarını ifade etmişti.

Kainerugaba, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Komandoları, Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetlerini (SSPDF) mevcut krizde desteklemek için Juba'ya geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan SPLM-IO'dan dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar'a gözaltı kararının tebliğ edildiğini açıklamıştı.