İngiltere, Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yaptı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurduğu sözde "insani aranın" sürdürülerek devamında kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Falconer, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda düzenledikleri çalışma grubu kapsamında konuştu.

İngiliz Bakan Falconer, Filistin'deki insanların yaşadığı acıların ulaştığı boyutlara karşı ortak bir öfke duygusu oluştuğunu belirterek, "Çatışmalarda insani ara verilmesi elzemdir. Ancak çok uzun zaman bekledik. İnsani aranın sürdürülerek kalıcı ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi gerekmektedir." dedi.

Uluslararası insani hukukun ve sivillerin korunması gerektiğinin altını çizen Falconer, "Yardımların demografik veya terör amaçlı girişimler ile siyasi veya askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını açıkça reddediyoruz. BM'nin hayat kurtarma, acıları azaltma ve haysiyeti korumasına izin verilmelidir." diye konuştu.

Falconer, İngiltere'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı da (UNRWA) dahil 54 milyon dolarlık ek insani yardım desteğini açıkladığını anımsatarak, uluslararası ortaklarla beraber çalıştıklarını söyledi.

Güvenli bir İsrail'in yanı sıra yaşanabilir, bağımsız bir Filistin için anlamlı adımların atılmasını görmek istediklerini aktaran Falconer, "İnsani krizin ötesinde Gazze'nin toparlanması için gereken ihtiyaçlar büyük olacak. İki devletli çözümün mümkün kalmasını sağlamak için doğru yaklaşımı benimsemek hayati önem taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de 26 Temmuz'da yapılan güvenlik toplantısında, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" ve "kısıtlı miktarda" insani yardım dağıtılması kararı alınmıştı.