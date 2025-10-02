İngiltere, Gazze'deki İnsani Kriz İçin İsrail'i Sorumlu Tutuyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'deki insani krizin çözümünde İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek, "Filonun taşıdığı yardım malzemeleri, Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, İsrail'le temas halinde olduklarını belirtti.

Durumun, uluslararası hukuka uygun ve gemilerde bulunanların haklarına saygı gösterilerek güven içinde çözülmesi beklentisinin iletildiğini kaydeden sözcü, "Filonun taşıdığı insani yardım, Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki korkunç insani krizi çözmek, İsrail hükümetinin sorumluluğudur." diyen sözcü, bunun Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki sivillere ulaştırılması için gönderilen yardımlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiğinin altını çizdi.