İngiltere, Gazze Ateşkesinde Arabuluculara Teşekkür Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından kendisinin de derin rahatlama hissettiğini belirtti.

Starmer, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabaları için teşekkürlerimi yineliyorum. Şimdi (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Gazze için barış planını hayata geçirmek üzere birlikte çalışmamız çok önemli ve bugün Mısır'daki odak noktam bu olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper da esirlerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Yorulmak bilmeyen arabuluculuk çabaları için Başkan Trump, Katar, Türkiye ve Mısır'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.