İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, telefonda Ukrayna ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği konularını görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna, İran ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, 6 Ocak'ta Paris'te Ukrayna'ya ilişkin düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısı sonrası bu sabah Merz ve Macron ile telefonda görüştü.

Liderler, görüşmede Paris'teki toplantıda Ukrayna'ya verilen güçlü desteği ve sonraki adımlarda kaydedilen olumlu ilerlemeyi değerlendirdi.

Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için ABD ile devam eden yakın işbirliğini memnuniyetle karşılayan liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya "Oreşnik" orta menzilli balistik füzeyle saldırısı dahil saldırılarının "kabul edilemez" olduğu konusunda mutabık kaldı.

Starmer, Rusya'nın bu saldırıyı meşrulaştırmak için uydurma iddialar kullandığının açık olduğunu ifade etti.

"NATO ittifakı, Kuzey Kutbu bölgesinde daha aktif olmalı"

Liderler, görüşmede Kuzey Kutbu'nun güvenliği konusunu da ele aldı. Başbakan Starmer, müttefiklerine, NATO ittifakının Rusya gibi düşmanları caydırmak için bölgede daha aktif olması gerektiğini belirtti.

Görüşmede İran'daki gösterileri de ele alan liderler, olayların gelişmesine bağlı olarak yakın işbirliği yapılması gerektiği hususunda mutabık kaldı.

İngiliz Başbakan Starmer, barışçıl protesto hakkını kullananlara desteğini yineledi.