İngiltere, Filistin'i Tanımayı Planlıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin, ahlaki ve stratejik açıdan yanlış olduğunu belirtti.

Bakan Lammy, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Lammy, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki duruma dikkati çekerek, "Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı. Çocuklar açlıktan ölüyor ve İsrail'in yardımı damla damla vermesi, tüm dünyayı dehşete düşürdü." dedi. Lammy, bunun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın değerlerine karşı hakaret olduğunun altını çizdi.

Gazze'de sadece ateşkese değil, ateşkesi kalıcı kılacak plana da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lammy, "Tarihimiz İngiltere'nin iki devletli çözümü destekleme konusunda özel sorumluluk taşıdığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Lammy, konuşmasında, İngiliz hükümetinin, bu süreçte İsrail'e karşı attığı adımlara değinerek, buna karşın, bölgedeki durumun daha da kötüye gitmeye devam ettiğini söyledi.

"İki devletli çözüm tehlikede." diyen Lammy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesi, ahlaki ve stratejik açıdan yanlıştır. İsrail halkının çıkarlarına zarar vermekte, adil ve kalıcı barışa giden tek yolu kapatmaktadır. Bu nedenle, iki devletli çözümün yaşayabilirliğini korumaya kararlıyız. İşte bu nedenle, İngiliz hükümeti eylülde New York'ta toplanacak olan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma niyetindedir. İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek üzere harekete geçmediği, askeri harekata son vermediği ve iki devletli çözüme dayalı uzun vadeli sürdürülebilir barışı taahhüt etmediği sürece bunu yapacağız. Hamas'a yönelik taleplerimiz de mutlak ve değişmez olmaya devam etmektedir. BM Genel Kurulu toplanmadan önce tarafların bu adımları yerine getirme konusunda ne kadar ilerleme kaydettiklerini değerlendireceğiz. Hiçbir taraf, eylemleri ya da eylemsizlikleri yoluyla tanınma üzerinde veto hakkına sahip olmayacak."

Bakan Lammy, ülkesinin İsrail'in var olma hakkına ve halkının güvenliğine olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı. Buna karşın, Balfour Deklarasyonu'nun "Filistin halkının medeni ve dini haklarına halel getirecek hiçbir şey yapılmayacağı" sözünü de içerdiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini vurgulayan Lammy, durumu "devam eden tarihi bir adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

"Tanıma tek başına sahadaki durumu değiştirmeyecek"

Lammy, Filistin devletini tanımanın tek başına sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin de altını çizerek, bu nedenle İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki mevcut duruma karşı ülkesinin acil adımlar attığını aktardı.

Bakan Lammy, "Bu adımlar, Ürdün'deki ortaklarımızla insani yardım malzemelerini havadan indirmek, yaralı çocukları İngiliz hastanelerine taşımak ve BM'nin insani yardımlarının yeniden başlaması için baskı yapmak gibi." ifadesini kullandı.

Lammy, bölgenin geleceği için iki devletten daha iyi bir vizyon olamayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güvenli sınırlar içinde yaşayan, komşuları tarafından tanınan ve onlarla barış içinde olan, terör tehdidinden uzak İsrailliler. Filistinlilerin ise kendi devletlerinde, işgalden uzak, onurlu ve güvenli şekilde yaşaması. İsrailliler ve Filistinliler arasında on yıllardır süregelen çatışma yönetilemez ya da kontrol altına alınamaz."

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.