İngiltere, Filistin Devletini Tanıma Sürecini Gözden Geçiriyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile "Filistin devletini tanıma yönünde pratik adımlar atma" konusunu görüşerek, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma niyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa ve Lammy, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında bir araya geldi.

Filistin Başbakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı, "Filistin devletinin hem İngiltere hem de daha fazla ülke tarafından tanınması ve sahada temsil edilmesi yönünde bir takvime göre pratik adımların uygulanması" konusunu ele aldı.

İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının önemine vurgu yapan Mustafa, bunun İsrail'in her türlü yolu kullanarak yok etmeye çalıştığı iki devletli çözümün korunması olduğunun altını çizdi.

Mustafa, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve aç bırakma politikası ile İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları, ilhak ve zorla yerinden etme planlarını aktardı.

Filistin Başbakanı Mustafa, İsrail'in somut adımlar atmaması halinde İngiltere'nin eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa, İngiltere'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlardan ve Gazze'nin sınır kapılarının açılması için yaptığı baskılardan dolayı İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'ye teşekkür etti.

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.