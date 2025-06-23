İngiltere, Filistin Destekçisi 'Palestine Action' Grubunu Terör Örgütü Olarak Yasaklayacak

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İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail karşıtı eylemler düzenleyen 'Palestine Action' grubunun terör örgütü olarak yasaklanacağını duyurdu. Grubun, İngiltere'nin İsrail'e desteğini protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği son eylem sonrası yasa dışı ilan edilmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail karşıtı eylemlere imza atan Filistin destekçisi "Palestine Action" grubunun terör örgütü olarak yasaklanacağını doğruladı.

Bakan Cooper yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla geçen hafta Oxfordshire'daki bir hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttüğü belirtilen grubun yasaklanacağını duyurdu.

Söz konusu eylemi "utanç verici" olarak niteleyen Cooper, grubu "uzun suç geçmişine sahip olmakla" suçladı.

Cooper, gelecek hafta İngiltere Parlamentosuna grubun yasaklanmasına ilişkin karar taslağı sunulacağını ve kabul edilmesi halinde gruba üye olmanın veya destek çağrısında bulunmanın "yasa dışı" hale geleceğini bildirdi.

Söz konusu karar, grup üyelerinin 20 Haziran'da Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesinin ardından geldi.

Grup üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde aktivistlerin Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın da piste püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme yönelik Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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