Üye Girişi
Haberler

İngiltere, Estonya'dan cezaevi hücresi kiralamayı düşünüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, cezaevlerindeki aşırı doluluk sebebiyle Estonya'dan hücre kiralamayı düşünüyor. Ülkedeki bazı mahkümlarsa önümüzdeki haftadan itibaren erken salıverilecek. İngiltere'deki mahküm sayılarında her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor.

İngiltere, cezaevlerindeki aşırı doluluk sebebiyle Estonya'dan hücre kiralamayı düşünüyor. Ülkedeki bazı mahkümlarsa önümüzdeki haftadan itibaren erken salıverilecek.İngiltere'deki mahküm sayılarında her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor.

Resmi veriler, 6 Eylül 2024 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 88 bin 521 kişinin cezaevinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, geçen haftanın sonunda kaydedilen rekor sayının üzerine 171 kişilik artış anlamına geliyor.

PA haber ajansının analizine göre, cezaevlerindeki mahküm sayısı son dört haftada bin 25 kişi artarak bu verilerin yayımlandığı 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu artışta, ülkede son aylarda yaşanan aşırı sağcı şiddet olayları sonrası gerçekleştirilen çok sayıda tutuklama ve verilen hapis cezalarının rol oynadığı tahmin ediliyor.

Erken tahliye planı

İngiltere'de hükümet, cezaevlerindeki aşırı doluluğu hafifletmek amacıyla bazı mahkümların erken tahliyesini öngören bir planı hayata geçiriyor.

Söz konusu mahkümların aldığı hapis cezasının yüzde 50'sini değil, yüzde 40'ını çekmesinin yeterli kılındığı plan kapsamındaki ilk tahliyeler 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. İngiliz basını bu tarihte salıverilecek mahküm sayısının 5 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.

Terör, cinsel saldırı ve bazı şiddet suçlarını kapsamayan bu indirimden ilk etapta beş yılın altında hapis cezası bulunan mahkümlar faydalanabilecek. Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen ikinci etap tahliyelerdeyse beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmış olan mahkümlar salıverilecek.

Estonya'dan hücre kiralama planı

İngiliz medyası hükümetin ayrıca kısa vadeli çözüm çerçevesinde bazı mahkümları Estonya'ya göndermeyi planladığını duyurdu.

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood'un önümüzdeki hafta Estonyalı mevkidaşı Liisa Pakosta'yla bir araya gelerek bu ülkede cezaevi hücresi kiralama konusunu ele alacağını belirtti.

İngiliz hükümetinin konuyla ilgili uzun vadeli çözüm kapsamında ise yeni cezaevi binaları inşa etmesi bekleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Politika Cezaevi Estonya Güncel Dünya Suç

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?
title