İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Daraldı
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BASINGSTOKE, 14 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin Basingstoke kentindeki bir alışveriş merkezinde yürüyen insanlar, 13 Kasım 2022. Cuma günü açıklanan resmi rakamlar, İngiltere ekonomisinin bu yılın 3. çeyreğinde tahmini olarak yüzde 0,2 daraldığını gösterdi.
BASINGSTOKE, 14 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin Basingstoke kentindeki bir alışveriş merkezinde yürüyen insanlar, 13 Kasım 2022. Cuma günü açıklanan resmi rakamlar, İngiltere ekonomisinin bu yılın 3. çeyreğinde tahmini olarak yüzde 0,2 daraldığını gösterdi. Bunun iki yıl sürebilecek uzun bir durgunluğun başlangıcı olması bekleniyor. (Fotoğraf: Tim Ireland/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel