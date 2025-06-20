İngiltere, EFF Lideri Malema'nın Vize Başvurusunu Reddetti

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İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri Julius Malema'nın vize başvurusunu 'Hamas'a destek vermesi' nedeniyle reddetti. EFF, bu kararı 'korkakça bir tutum' olarak nitelendirirken, Malema'nın önceki açıklamaları da dikkat çekti.

CAPE İngiltere'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema'nın vize başvurusunu, " Hamas'a destek verdiği" gerekçesiyle reddettiği bildirildi.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, Hamas'a destek vermesi ve beyaz Güney Afrikalılara yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle "kamu yararına aykırı kişi" olduğu iddiasıyla EFF lideri Malema'nın vize başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

EFF'den yapılan açıklamada, vize başvurusunun reddedilmesi kararının korkakça bir tutum olduğu belirtilerek "İngiltere ve tüm müttefikleri vizelerini kendilerine saklayabilir, biz de Afrika'daki varlığımızı sürdüreceğiz ve dünya mazlumlarına, özellikle de Filistin halkına destek olma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika'nın ikinci büyük muhalefet partisi EFF'in lideri Malema'nın beyazlara yönelik ifadeleri, daha önce ABD Başkanı Trump'ın "Güney Afrika'da beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına temel oluşturmuştu.

Malema, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı silahlı mücadelesini "meşru bir direniş eylemi" olarak nitelendirerek desteğini ilan etmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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