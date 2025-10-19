Haberler

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'dan Gazze Açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Gazze'deki artan gerilim nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade etti ve ateşkese sadık kalınması gerektiğini vurguladı. Cooper, tarafları daha fazla kan dökülmemesi için barış planına uymaya çağırdı.

İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle artan tansiyonla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, derin bir endişe duyduğunu ve ateşkese sadık kalınması gerektiğini belirtti.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'de bugün artan gerilim derinden endişe veriyor. Ateşkese uyulmalı ve ihtiyaç sahipleri için yardımların girişi devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Cooper, tüm tarafları daha fazla kan dökülmemesi için "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına" uymaya çağırdı.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
