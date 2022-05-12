İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Al Jazeera muhabiri Ebu Akile paylaşımına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "soruşturma talebinde bulunmaması ve olayı kınamaması" tepkiye neden oldu.

Bakan Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saygın gazeteci Ebu Akile'nin ölümünü duyduğuma üzüldüm. Dünyanın her yerindeki gazetecilerin çalışmaları hayati öneme sahip ve çalışmalarını yürütmek için korunmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Truss'un, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir soruşturma talebinde bulunmaması, olayı kınamaması ve olayın üzerinden 1 gün geçtikten sonra paylaşımda bulunması sosyal medya üzerinden tepkilere yol açtı.

"İngiltere, Filistinli sivillere karşı daha fazla şiddete bu şekilde izin veriyor"

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Kampanya Yöneticisi Kristyan Benedict, Truss'un, bağımsız bir soruşturma veya herhangi bir soruşturma çağrısında bulunmadığına işaret ederek, "Adalet ve hesap verebilirlik talebi yok. İsrail'in medya özgürlüğüne yönelik devam eden saldırıları vurgulanmıyor. İngiltere, Filistinli sivillere karşı daha fazla şiddete bu şekilde izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Liz Truss, Ebu Akile'yi kim öldürdü?", "Günaydın Liz Truss", "Ebu Akile ölmedi, vuruldu" paylaşımlarında bulundu.

Yunanistan'dan Akile için başsağlığı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri için kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını ve faillerin adalete teslim edilmesini istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ebu Akile'nin ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dilenerek, "Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin Cenin'de öldürülmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve faillerin adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Güvenli bir ortamda çalışmalarına müsaade edilmesi gereken gazetecilerle tam dayanışma içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.