İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli"

YENİ İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın dünyayı daha güvenilmez hale getirdiğini belirterek "Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a giden Bakan Truss, İngiltere-Hindistan Stratejik Vadeli işlemler Forumu'nda konuştu.

Truss, "Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli çünkü daha güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü (Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı korkunç işgali ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlali söz konusu." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen bu ülkeden petrol ithal etmesine ilişkin Truss, "İngiltere'nin yaptırımlara yaklaşımını ve Rus petrolüne bağımlılığımızı sona erdiriyor olduğumuzu belirttim. Hindistan egemen bir ulus. Hindistan'a ne yapacağını söylemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Truss'ın Hindistan ziyaretine ilişkin Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise tarafların Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin şiddetin derhal durdurulması ve diyalog ve diplomasiye dönüş çağrısını yinelediği aktarıldı.

Hindistan'a Diplomasi Trafiği

Hindistan'ın Ukrayna savaşındaki temkinli duruşu Yeni Delhi'ye yönelik diplomatik temasları arttırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ın yanı sıra Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün itibarıyla başkent Yeni Delhi'ye gelmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov'u konuk etmesi bekleniyor.

Ayrıca, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de geçen hafta Hindistan'ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Hollanda ve Almanya'dan gelen üst düzey yetkililer de Yeni Delhi'de temaslarda bulundu.

"Hindistan'ın önemi arttı"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan eski Hint diplomat Rajiv Bhatia, Ukrayna savaşı sonrası "Hindistan'ın öneminin arttığını" belirtti.

Bhatia, Hindistan'a yönelik artan diplomasiye ilişkin, "Bu çatışmada iki tarafı var; Rusya-Ukrayna ve Rusya-NATO. Her iki taraf da görüşlerini hem özelde hem halka açık şekilde Hindistan hükümetine iletmeye hevesli." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın "asıl kaygısının" Hindistan'ın "dostane ve destekleyici" kalmasını ve Batı'dan gelen baskıya boyun eğmemesini sağlamak olduğunu söyleyen Bhatia, Hindistan'ın söz konusu tarafları yakından dinleyerek ulusal çıkarlarına göre bir pozisyon alacağını kaydetti.

AA / Güncel