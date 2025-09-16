İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için başlattığı kara saldırılarının "sorumsuzca ve dehşet verici" olduğunu belirtti.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yeni saldırısı tamamen sorumsuzca ve dehşet verici." ifadesini kullandı.

Bu adımın daha fazla kan dökülmesine, daha fazla masum sivilin öldürülmesine ve kalan esirlerin tehlikeye atılmasına yol açacağını kaydeden Cooper, "Acil bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, sınırsız insani yardıma ve kalıcı barışa giden yola ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.