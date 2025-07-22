İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Karşı Yeni Önlemler Uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de ateşkes sağlanamaması halinde İsrail'e karşı daha ileri adımlar atmayı değerlendirebileceklerini belirtti.

Bakan Lammy, İsrail'in aralıksız saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engellediği Gazze'deki duruma ilişkin, İngiliz Sky News ve Channel 4 kanallarına açıklamalarda bulundu.

Lammy, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, yakın zamanda Gazze'de ateşkes sağlanamaması halinde İsrail'e karşı daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Lammy, "Eğer görmek istediğimiz ateşkesi göremezsek, önümüzdeki haftalarda ortaklarımızla birlikte (İsrail'e karşı) başka adımlar atmayı değerlendireceğiz, ancak 28 Temmuz'da Knesset'in toplanmasının ardından ateşkesin hızlandığını göreceğimizi düşünüyorum ve bu nedenle, ağustosta ateşkes olmasını umuyor ve bunun için dua ediyorum." dedi.

"(Gazze'de) İnsanlığa karşı suç işlendiğine dair endişelerim var"

İngiliz Bakan, Channel 4 kanalına yaptığı açıklamada da "Gazze'de yaşananlar yasal mı?" sorusuna yanıt verdi.

Bakan Lammy, soruya yanıtında, "(Geçen) Eylülde uluslararası insancıl hukuk açısından açık risk olduğuna dair değerlendirme yapmıştım. O zamandan bu yana sahadaki durum daha da kötüleşti ve bu nedenle insanlığa karşı suç işlendiğine dair endişelerim var." ifadelerini kullandı.