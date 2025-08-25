İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Bakan Lammy, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Lammy, "İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenledi.

İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.