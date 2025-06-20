İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İran ile Müzakere Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Cenevre'deki BM toplantısında İran ile müzakereleri sürdürme arzularını belirtti. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Lammy, gerginliğin artmaması için diplomatik çözümlerin önemine dikkat çekti.

- İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: "İran ile görüşmeleri ve müzakereleri sürdürmeyi arzuluyoruz"

Cenevre'deki kritik zirveden somut sonuç çıkmadı

CENEVRE - İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsviçre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunun ardından yaptığı açıklamada, "Tutumumuz net. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Avrupa'daki E3 ülkeleri de bu konuda yıllardır aynı netlikte bir duruş sergiliyor. İran ile görüşmeleri ve müzakereleri sürdürmeyi arzuluyoruz. Ayrıca İran'a, ABD ile görüşmelerine devam etmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen BM İnsan Hakları Konseyi oturumu sona erdi. İran ile diplomasi kanalının açılması ve daha fazla görüşme sağlanmasının önünü açan toplantıda, İran ile nükleer müzakerelere dönülmesi veya İsrail ile İran arasındaki savaşa diplomatik çözüm bulunmasına ilişkin herhangi bir somut ilerleme sağlanamadı.

Almanya'dan "güzel netice" açıklaması

İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana Tahran ile Batı arasındaki ilk yüz yüze teması sağlayan toplantı sonrasında basına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, tarafların oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Wadephul, "Bugün elde ettiğimiz güzel netice, buradan İran'ın esasen tüm önemli konuları görüşmeye devam etmeye hazır olduğu izlenimiyle ayrılıyor olmamızdır" dedi.

"Bu son derece tehlikeli bir an ve gerginliğin bölgesel çapta artmaması büyük önem taşıyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, "Tutumumuz net. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Avrupa'daki E3 ülkeleri de bu konuda yıllardır aynı netlikte bir duruş sergiliyor. İran ile görüşmeleri ve müzakereleri sürdürmeyi arzuluyoruz. Ayrıca İran'a, ABD ile görüşmelerine devam etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu son derece tehlikeli bir an ve gerginliğin bölgesel çapta artmaması büyük önem taşıyor. Zira böyle bir durum, geçim sıkıntısı yaşayan halkımız için de ciddi sorunlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.

"Daha geniş kapsamlı konuları ele alma tutma konusunda mutabık kaldık"

Gerginliğin tırmanmasının kimsenin yararına olmayacağına vurgu yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Sadece nükleer konusunu değil aynı zamanda elimizdeki daha geniş kapsamlı konuları da ele alma ve görüşme kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

"İran'ın nükleer meselesine askeri yollarla kesin bir çözüm bulunmadığını düşünüyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "İran Dışişleri Bakanı ile bir diyalog başlatmak istedik. Çünkü, İran'ın nükleer meselesine askeri yollarla kesin bir çözüm bulunmadığını düşünüyoruz. Askeri operasyonlar bunu geciktirebilir ancak ortadan kaldıramaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik İran mesajı
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

İran'ın müzakere şartını bu sözlerle açıkladı!
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.