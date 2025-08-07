İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Görüşecek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Chevening House'ta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelerek İngiltere-ABD ilişkilerini ve ortak öncelikleri görüşecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yarın bakanlığın resmi konutu olan Chevening House'ta, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lammy ve JD Vance, yarın Kent bölgesindeki Chevening House'ta yapacakları görüşmede, ortak öncelikleri ve İngiltere-ABD ilişkilerinin gücünü ele alacak.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ailesi özel tatil için hafta sonu boyunca Chevening House'ta kalacak.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
