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İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'e soruşturma çağrısı yaptı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğünün bildirildiğini, bunu doğrulamak için acilen çalıştıklarını ve ailelerine tam destek sağlayacaklarını ifade etti.

Bakan Cameron, "Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı yardım çalışanlarının ölümüne neden olan hava saldırısı haberi son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu insanların, hayat kurtaran yardımları, umutsuzca ihtiyacı bulunanlara ulaştırmak için çalışan kişiler olduğunu vurgulayan Cameron, insani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yapabilmesinin esas olduğunu kaydetti.

Bakan Cameron, "İsrail'e derhal soruşturma başlatması ve yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf açıklama yapması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

David Cameron İsrail Dünya Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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