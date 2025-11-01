İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de Ateşkes Sağlandı, Sudan'da Kriz Sürediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, uluslararası toplumun işbirliği halinde Gazze'deki ateşkes konusunda ilerleme sağladığını ancak Sudan'daki krizi ele almakta başarısız olduğunu söyledi.

Bahreyn'de düzenlenen "21. Manama Diyaloğu" konferansına katılan Cooper, Orta Doğu'da yaşanan bölgesel sorunların tüm dünyayı etkilediğine işaret etti.

Suriye iç savaşından İsrail'in Gazze saldırılarına kadar geniş alanda yaşanan sorunlara dikkati çeken Cooper, şu şekilde konuştu:

"Güvenlik konuları hiç bu kadar birbiriyle ilgili olmamıştı. Kızıldeniz'deki gemilere saldırıların küresel ticarete, Rusya'nın vahşice Ukrayna'yı işgali Avrupa, Orta Doğu ve daha ötesinin güvenliği ve ekonomisine, Sudan'da yaşanan kriz tüm bölgeye ve dünyaya etki ediyor."

Cooper, Gazze'deki ateşkesin neredeyse bir aylık olduğuna vurgu yaparak, "Ateşkes, tüm dünyaya şok dalgalarını gönderen iki yıllık bir acının ardından geldi. Hala kırılgan da olsa ateşkes sürüyor. Esirler sevdiklerine kavuştu, acil ihtiyaç olan yardımlarda artış yaşandı, burada olan birçok kişi için de belki mümkün olmayan ateşkes sağlandı." diye konuştu.

ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarına işaret eden İngiliz Bakan, "Ateşkes anlaşmasının sağlanmasında ABD ve Başkan Trump büyük övgüyü hak ediyor. Bu, aynı zamanda Katar, Mısır ve Türkiye ile birlikte yürütülen müzakerelerde gösterilen çabaların bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen hala bölgeden negatif haberlerin geldiğini kaydeden Cooper, "Saldırıların devam ettiği gördük, yardımın akmadığını, damladığını gördük. Hala, cenazelerini bekleyen esir yakınları var. Tüm taraflar sözlerinde durmalı." dedi.

"Gazze, barış ile savaş arasındaki insansız bölgede sıkışıp kalmamalı, ilerleme devam etmelidir." diyen Cooper, insani yardımların herhangi bir koşula bağlı olmaksızın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"(Sudan'da) Tecavüzün savaş silahı olarak kullanıldığı haberleri gerçekten dehşet verici"

Sudan'da yaşanan gelişmelere de değinen Cooper, şunları söyledi:

"Nasıl ki liderlik ve uluslararası işbirliğinin birleşimi Gazze konusunda ilerleme sağladıysa şu anda aynı yaklaşım Sudan'daki insani krizi ve yıkıcı çatışmayı ele almakta başarısız olmaktadır. Son günlerde Darfur'dan gelen toplu infaz, açlık ve tecavüzün savaş silahı olarak yıkıcı biçimde kullanıldığı haberleri gerçekten dehşet verici. 21. yüzyılın en büyük insani krizinin yükünü kadınlar ve çocuklar taşımaktadır. Bu korkunç çatışma uzun zamandır ihmal ediliyor. Acı artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde insani yardım erişimi talep eden karar tasarıları sunduk. Bir yıldan fazla bir süre önce bu karar, Rusya tarafından utanç verici bir şekilde veto edildi. Altı ay önce Londra'daki konferans ise bu savaşı sona erdirmek için gereken ortak yaklaşım hedefine ulaşamadı."

Cooper, İngiltere'nin Sudan'daki insani yardım faaliyetlerine ve Faşir'deki şiddet mağdurlarına destek için 120 milyon sterlinlik yardım sözünü bugün 5 milyon sterlin daha artırma kararı aldığını kaydetti.