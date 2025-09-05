İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze için Körfez Ziyareti Gerçekleştiriyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de ateşkes için 3 günlük Körfez ziyareti gerçekleştirecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lammy'nin Gazze'de kalıcı barış için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, 3 günlük ziyaret kapsamında Lammy'nin kalıcı barış, barışın takibi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de yeni bir yönetim konularını Körfez'deki üç ülkeden mevkidaşlarıyla ele alacağı kaydedildi.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımların bölgeye girmesine izin verilmesi konularının masaya yatırılacağı belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanı, İsrail hükümetinin yeterli yardımın Gazze'ye girmesine izin vermemesinin savunulamaz olduğunun, daha fazla yardımın bölgeye girmesi için daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizecek." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin kalıcı barış yolunda iki devletli çözüme ve Filistin devletini, uluslararası partnerlerle koordinasyon halinde tanıma kararına bağlılığı da açıklamada yinelendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Gazze'deki durum oldukça kötü. İnsani kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor, kıtlık tüm bölgeyi sarıyor, esirler zalimce alıkonuluyor. İngiltere, Körfez'deki partnerleriyle barışın çerçevesini oluşturmak için çalışıyor. Gazze'de savaşı sona erdirmek sadece ateşkese ulaşmak değil, kalıcı barışa da gitmek demektir." ifadelerini kullandı.

Lammy, ateşkesi, esirlerin salıverilmesi ve yardımların girişini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Kalıcı barış ve iki devletli çözümün temellerinin atılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.