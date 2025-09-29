İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper'dan Gazze Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in Gazze'ye temel gıda ürünleri ve ilaçların girişini engellemesini "ahlaki rezalet" olarak niteledi.

Cooper, İşçi Partisinin Liverpool'daki sonbahar konferansında yaptığı konuşmada 15 yıl önce ana muhalefetteyken gölge dışişleri bakanı olarak ilk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen ay Dışişleri Bakanlığına geldikten sonra görüştüğü ilk liderin yine Abbas olduğuna dikkati çeken Cooper, barışa olan ihtiyaç, iki devletli çözüm ve Filistin yönetiminde duyulan reformu ele aldıklarını anlattı.

? İngiltere'nin iki devletli çözüme destek veren ülkelerden biri olarak Filistin Devletini tanıdığını vurgulayan Cooper, "Bir devlete sahip olmak, Filistin halkının elinden alınamaz bir hakkıdır. Filistin Devletini tanıma kararımız, İsrailliler ve Filistinliler için güvenliğe ve kalıcı barışa giden tek yolun, yan yana yaşayan iki devlet olduğuna dair inancımızın bir göstergesidir." diye konuştu.

Cooper, İngiltere'nin ateşkes, kalıcı barış ve iki devletli çözüm için tüm dünyadan partnerlerle çalıştığının altını çizerek, "Tüm dünyadan ülkeler, İsrail güçlerinin sınırda yiyeceklerin girişini engellerken açlıkla karşı karşıya kalan çocuklar ve acı içindeki esirler ile aileleri için bu dayanılmaz acının sona ermesi gerektiğini savunuyor. Hamassız bir Gazze, açlığın olmadığı bir Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmiş bir Gazze." dedi.

Esirlerin salıverilmesi gerektiğini savunan Cooper, şöyle konuştu:

"İsrail hükümeti, gıda, su ve ilacın engellendiği, vicdanın kabul edemeyeceği ölçüde insan kaybına yol açan bu eylemin ahlaki rezaletine son vermelidir. Filistinli siviller, bir gün daha korku ve açlık içinde yaşamak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir aile, bir kaybın daha acısını yaşamamalı. Artık yeter. Bir an bile kaybedemeyiz. Artık barış zamanı."

"Ukrayna'nın savaşı, bizim savaşımızdır"

Uluslararası sınırların korunması, insani yardımlar ve düzensiz göçler konusuna da değinen Cooper, göçü kaynağında çözmek için adımlar atacaklarını söyledi.

Myanmar ve Sudan gibi şiddet nedeniyle çok sayıda kişinin yerinden edildiği ülkelere desteği artıracaklarını vurgulayan Cooper, Rusya'yla savaşında Ukrayna'ya desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

Cooper, "Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimiz, savaşı bizim savaşımızdır. Ukrayna, Rusya'ya karşı dik durdukça biz de Ukrayna'nın yanında duracağız." dedi.

Rusya'nın Doğu Avrupa'daki bazı NATO üyelerinin hava sahalarını ihlal ettiği olaylara dikkati çeken Cooper, "Eğer NATO hava sahasına izinsiz giren uçaklarla karşı karşıya gelmek zorunda kalırsak gerekeni yaparız." diye konuştu.