İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly: "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın...

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly: "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli"