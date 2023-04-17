İngiltere'den vatandaşı ??muhalif siyasetçi Kara-Murza'ya verilen ceza nedeniyle Rusya'ya kınama

Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Rus muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın Rusya'da 25 yıl hapse mahkum edilmesini kınayan İngiltere, Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara-Murza'nın Rusya'da "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, Kara-Murza'nın 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatılarak karar kınandı.

Kara-Murza'nın insan hakları aktivisti ve Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü sahibi olduğu ifade edilen açıklamada, iki kere de zehirlenme girişimine maruz kaldığı bildirildi.

Nisan 2022'de tutuklanan Kara-Murza'ya isnat edilen suç ve verilen hapis cezasının siyasi motivasyonun sonucu olduğu öne sürülen açıklamada, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kara-Murza'nın mahkum edilmesinin adil yargılanma hakkı da dahil, Rusya'nın yerine getirmesi gereken insan haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Vladimir Kara-Murza, Rusya'nın uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı çiğner şekilde Ukrayna'yı işgalini cesurca kınamıştı." ifadesini kullandı.

Cleverly, endişe verici biçimde Rusya'da temel insan haklarını koruma kararlılığının eksik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'yı, Vladimir Kara-Murza'ya gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kara-Murza ve eşinin davasını uluslararası sahneye taşıyan Evgenia'yı saygıyla selamlıyorum. İngiltere, onları desteklemeye ve Kara-Murza'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmaya devam edecek."

Kara-Murza'nın yargılandığı davanın hakimine yaptırım

Açıklamada İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin Kara-Murza'nın yargılandığı davaya başından sonuna kadar katıldığı, İngiliz Dışişleri Bakanlığının süreç boyunca Rus Dışişleriyle görüşerek endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

İngiltere'nin davanın hakimi Sergei Podoprigorov ve gözaltı merkezinin müdürü Dmitry Komnov'a insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya karşı uluslararası örgütler seviyesinde atılacak adımlara da yer verildi.

Buna göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Moskova Mekanizması'nın Rusya'da halka karşı yürütülen baskılara yönelik raporu, BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörlüğü'ne sevk edilecek.

Raportörlük, ülke ziyareti yapmak, raporlanan insan hakları ihlalleri ile daha geniş endişeler üzerinde hareket etmek, farkındalığı artırmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere görevlendirilecek.